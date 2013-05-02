В Сумах открылся Писанковый сад

В Сумах по случаю всеукраинского фестиваля «Парад вышиванок» и Пасхальных праздников в Цветочном сквере открылся Писанковый сад.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, в сквере рядом с областной научной библиотекой писанками украсили деревья и рядом с ними – двухметровую арку. На это пошло почти 3 тысячи писанок, расписанных детьми.

Еще одной частью Писанкового сада стала Чудо-птица, который на День Независимости отправится в Киев на Парад вышиванок, чтобы представить лучшие традиции народного искусства Сумской области. Она выполнена в стиле Глинской росписи, присущий Роменскому району, и напоминает народную игрушку, которую изготовляли из глины народные мастера - птичку-свистульку.

«Это знаковое событие, ведь именно наш город – один из победителей всеукраинского фестиваля «Парад вышиванок» прошлого года. Тогда мы расписывали одну большую Писанку, которая отправилась в столицу и осталась там. Но сейчас мы восстанавливаем справедливость и установили здесь копию Чудо-писанки. Ежегодно наш Цветочный сквер будет становиться Писанковым садом, который будет пополняться новыми произведениями народного искусства», - сказал городской голова Сум Геннадий Минаев.

Присутствующий на мероприятии председатель общественной организации «Столичные инициативы», руководитель оргкомитета фестиваля «Парад вышиванок» Игорь Добруцкий передал сумчанам подарок оргкомитета - 300 кустов сирени, которые украсят не только Цветочный сквер, но и другие зеленые зоны города. Он сообщил, что Сумы получили почетное право открывать праздничное шествие Парада вышиванок в Киеве. По его словам, принять участие в параде уже дали согласие 40 украинских городов, что вдвое больше, чем в прошлом году.

В канун Пасхальных праздников десятками писанок украсили также деревья на центральной пешеходной улице Сум – Соборной.