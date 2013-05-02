Баптистам запретили проводить Пасхальную постановку в центре Одессы

30 апреля организаторов Пасхальной реконструкции (Одесская Народная Церковь и БФ «Добрый Самарянин») оповестили о том, что горсовет в очередной раз подал иск в Одесский городской апелляционный суд с целью запретить проведение данного мероприятия.

Суд вынес решение о запрете проведения Пасхальной реконструкции в центре города возле Археологического музея.

Напомним, что за месяц до мероприятия, организаторы письменно оповестили о своих намерениях мэра города.

В это самое время в СМИ, появилось обращение Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела с просьбой к мэру города Одессы запретить «готовящееся кощунственное действо».

Желая решить данный вопрос в рамках закона, администрация горсовета вынесла право разрешения данной ситуации на усмотрение суда.

Организаторы решили проводить Пасхальную реконструкцию в сквере Гамова 3 возле Одесской Народной Церкви.

РИСУ со ссылкой на CNL-NEWS