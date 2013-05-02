Более 50% украинцев считают, что священнослужители “такие же, как большинство из нас”

52% граждан считают, что священнослужители по моральным качествам являются “такими же, как большинство из нас”. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В том, что “большинство священнослужителей - глубоко моральные и духовные лица”, уверены только 25% опрошенных. В то же время 17% убеждены, что “большинство священнослужителей думают в первую очередь о деньгах, а не о духовном” (от 12% жителей запада Украины до 21% - востока).

В Центре Разумкова отмечают, что в общественном мнении незначительно, но преобладает уверенность, что церкви в Украине, скорее, на стороне “сильных и богатых”, чем “бедных и обездоленных”.

Церковь как моральный авторитет признают среди верующих - 65% (против 70% в 2010 году), среди неверующих - 5% (против 9%).

Опрос был проведен 28 февраля - 6 марта, в нем приняли участие 2010 респондентов во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

