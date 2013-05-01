В музее Ивана Гончара около тысячи икон нуждаются в реставрации

Музей Ивана Гончара представил выставку крупноформатных фотографий наиболее поврежденных произведений сакрального искусства - икон, церковных скульптур и подсвечников из своего фондохранилища.

Таким образом работники музея хотят привлечь внимание меценатов к проблеме сохранения и восстановления экспонатов, которые десятилетиями лежат в запасниках фондов, и не могут быть отреставрированными из-за нехватки средств, сообщает Gazeta.ua.

Директор музея Петр Гончар говорит, что в реставрации нуждаются почти тысяча икон.

"У нас икон много, поскольку в советское время все это разрушалось, выбрасывалось. Они в ужасном состоянии. Мы надеемся, что у нас найдутся такие люди, которые дадут копейку, чтобы восстановить или хотя бы законсервировать иконы, чтобы они дальше не разрушались".

Обновление одной иконы стоит от 500 до 5000 гривен, в зависимости от тяжести повреждения. Кроме того, мастеров-реставраторов в Украине недостаточно.

"Четверть экспонатов надо очень реставрировать, потому что они в плачевном состоянии. Особенно деревянная икона. На дереве отражаются атмосферные перепады, а у нас ведь нет специального хранения с климат-контролем, поэтому зимой, когда влажность увеличивается, доска расширяется, а летом усыхает - это разрушает верхний слой доски", - сообщил директор музея.