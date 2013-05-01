В Ватикане обнаружено древнейшее изображение американских индейцев

Эксперты Музеев Ватикана полагают, что обнаружили самое раннее изображение коренных американцев, сделанное европейским художником, сообщает «L`Osservatore Romano».

Во время реставрационных работ в апартаментах Борджиа в папском дворце в Ватикане эксперты заметили, что на фреске «Воскресение Христово» кисти знаменитого итальянского художника эпохи Ренессанса Пинтуриккьо (1454 - 1513) изображены несколько танцующих обнаженных мужчин с перьями в волосах.

Изображение, возможно, было создано на основе описаний, сделанных Христофором Колумбом после его поездки в Новый свет. Если это так, отмечает Антонио Паолуччи, директор Музеев Ватикана, то это первое изображение коренных американцев в европейском искусстве.

Седмица.Ru