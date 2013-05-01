Русская Православная Церковь не советует украшать писанки иконами

Празднование светлого Воскресения Христова сопровождается многими народными обычаями и традициями. Следуя им необходимо не забывать о христианском смысле праздника.

Все должно быть благопристойно. Необходимо направлять сердце к великой победе жизни над смертью. Древним обычаем является вложение в пасхальную корзину писанок, раскрашенных различными орнаментами, символами и изображениями.

Однако правильно ли будет расписывать писанку, например, сюжетами икон, изображениями святых?

Недавно на этот вопрос ответил ректор Российского православного университета и наместник Высоко-Петровского монастыря Москвы игумен Петр (Еремеев):

«Не принято размещать икону на бьющихся предметах, именно потому, что они могут быть отданы надругательству - разбиты, и потеряют свой первоначальный вид. Поэтому не принято те-же яйца куриные, гусиные, страусиные - если они могут быть разбиты, подвергнуты уничтожению - расписывать образами».

Зато игумен рекомендует воспользоваться традиционными методами окрашивания яиц, например, покрасить их луковой шелухой. Он отмечает, что традиционно украшаются иконами те изделия, которые изготавливаются из дерева или других прочных материалов и служат праздничными сувенирами - красивыми символами Пасхи, которые верующие преподносят друг другу в подарок.

Еще одной традицией в контексте пасхальных праздников является посещение могил умерших родных и близких, зажигание свечей, украшение могил, молитвы. Бюро по вопросам экологии Верховного Архиепископства УГКЦ недавно призвало воздержаться от использования пластиковых венков и цветов, которые не имеют никакого отношения к спасению души умершего, а лишь впоследствии станут мусором и ущербом для окружающей среды.

Kyrios

