В Киеве 25 мая содомиты собираются провести гей-прайд

В субботу, 25 мая, в рамках международного форума-фестиваля «КиевПрайд2013» состоится «публичная правозащитная акция» - Марш равенства - с требованием обеспечить равные права и возможности для граждан Украины, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ”КиевПрайд2013”, в отличие от многих европейских гей-парадов - публичных мероприятий в развлекательно-карнавальном стиле, запланированный Марш равенства является, прежде всего, правозащитным мероприятием с требованием обеспечить права на самовыражение и мирные собрания для всех членов общества.

«КиевПрайд2013», кроме Марша равенства, включает ряд информационно-просветительских и культурных мероприятий.

«Согласно украинской Конституции и европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, правительство Украины обязано защищать основные права и свободы всех украинских граждан, - заявляют организаторы ”КиевПрайд2013”. - К сожалению, правительство до сих пор не доказало, что оно готово защищать права ЛГБТ. Цель нашего Марша заключается в освещении этой проблемы и призыве к изменениям в политике».

Международный форум-фестиваль «КиевПрайд2013» готовится и будет проходить при широкой поддержке общественности, правозащитного сообщества, а также ряда дипломатических представительств, среди которых посольства Великобритании, Нидерландов, Норвегии, США, Швеции.

Мероприятию оказывают поддержку ведущие международные правозащитные организации, среди которых: Amnesty International и Freedom House. Мониторинг возможных нарушений прав человека во время проведения мероприятия будет осуществляться организацией Human Rights Watch.

«Украинское правительство задекларировало стремление к большей интеграции с Европейским Союзом и завершению процесса визовой либерализации. Чтобы добиться этого, необходимо обеспечить соответствие украинских правозащитных стандартов определенным критериям, в частности в части защиты меньшинств, в том числе ЛГБТ, от дискриминации», - отметили в оргкомитете.

В сообщении напоминается, что за последние два года в Верховную Раду Украины было внесено четыре законопроекта, которыми предлагалось или предлагается ограничить для граждан, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, основополагающие права на самовыражение и свободу мирных собраний. Такие законодательные инициативы крайне негативно влияют на процесс либерализации визового режима для украинцев со стороны ЕС.

«Организуя Прайд, мы хотим сказать, что мы существуем, и мы требуем таких же прав, как и другие члены общества. Мы все люди, и все имеем равные права», - отмечают организаторы.

Партнером «КиевПрайд2013» выступает Мюнхен - город-побратим украинской столицы и столица немецкой Баварии, где публичные акции ЛГБТ-сообщества давно стали хорошей культурной традицией.

Как сообщал проект «УНИАН-Религии», сексуальные меньшинства планировали провести гей-парад в Киеве 20 мая 2012 года.

В апреле 2012 года православные священники и верующие провели митинг на Софийской площади в защиту традиционных семейных ценностей.

Православные держали в руках плакаты "Гей-парад - дорога в ад" и "Не спотворим України до содомської руїни".

Около тысячи православных прошли по центру Киева крестным ходом, протестуя против майского гей-парада 2012-го года, который, по мнению верующих, превратил бы Россию, Беларусь и Украину в Содом и Гоморру.

Гей-парад в Киеве в прошлом году отменили из-за анонимных угроз физической расправы с участниками акции.

Справка "УНИАН-Религии". Содомский грех — противоестественное извращение, проявляющееся во влечении к лицам одного пола.

Бог называет содомский грех мерзостью (Левит 18:22; 20:13).

Название противоестественной страсти содомским грехом происходит от города Содом и восходит к катастрофе, постигшей города Содом и Гоморра в окрестности Иорданской за их нечестивую жизнь. Разрушение Содома и Гоморры является примером того, что ожидает предавшихся противоестественному пороку: «…и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам» (2 Петра 2:6).

«Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример» (Иуда 1:7).



