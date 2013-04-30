Стоимость пасхальной корзины в этом году выросла на 10%

Стоимость пасхальной корзины в этом году выросла в цене как минимум на 10%, говорится в сюжете ТСН.

Во-первых, необходимо приобрести корзину. Плетеные корзинки есть на разные вкусы и кошельки. Можно купить за 60 грн. Также сейчас появилась новая тенденция - к корзинам предлагают и украшения.

Выбор пасх уже огромный, а к праздникам ассортимент должен увеличиться.

Хотя сейчас еще пост, но яйца уже подскочили в цене и стоят по гривне за штуку. Домашние - по полторы.

Мясо и домашнюю колбасу сеть супермаркетов предлагает в пределах 50 грн за килограмм. Но в последние дни цена увеличится.

Устоявшихся правил, что именно класть в корзину для освящения, нет. Пасха, пасхальные яйца, мясо и вино. Для этого есть все библейские основания. Все остальное, говорят церковники, - согласно региональным обычаям. Но нести нужно немного, чтобы освященные продукты не портились.

Цены на овощи и фрукты, вероятно из-за поста, тоже подорожали.

Вместе с тем вино советуют покупать накануне праздника. Чтобы больше продать, магазины прибегают к разным ценовым акциям, а некоторые производители вообще предлагают уже освященное вино.

В этом году продают шелуху лука для окрашивания яиц. Цена колеблется от 1 до 3 грн. И хотя натуральный краситель снова в моде, покупать его не торопятся. Да и вообще особого предпраздничного ажиотажа пока нет, отмечается в сюжете.

В результате, выбирая продукты средней цены и покупая всего по минимуму, ТСН подсчитала, что пасхальный обед для семьи обойдется примерно в 400 грн. Пасхальная корзина подорожала в основном из-за самой пасхи, а еще из-за вина.



