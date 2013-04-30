В поминальные дни киевлян-льготников довезут на кладбища бесплатно

Городские власти столицы выделили дополнительные автобусы для бесплатных перевозок льготных категорий граждан по территориям наибольших городских кладбищ в поминальные дни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Председатель КГГА Александр Попов поручил соответствующим службам организовать соответствующие перевозки киевлян, которым физически сложно добраться в отдаленные секторы кладбищ.

На Северном, Лесном, и Южном кладбищах транспортные средства будут курсировать 12 мая, а на Городском – 12 и 15 мая. Интервал движения - 30 минут.

В пресс-службе также напомнили, что для перевозок киевлян в поминальные дни к городским кладбищам дополнительно выделят 369 единиц транспорта.

Кроме того, КП «Киевпасстранс» организует дополнительные специальные автобусные маршруты к основным городским кладбищам, перевозка на которых будет осуществляться бесплатно. В целом с этой целью на маршруты выйдет 220 автобусов, которые будут обеспечивать перевозку пассажиров во время проведения поминальных дней.

В частности к кладбищам:

Северному (12.05.2013), маршрут №804е «Станция метро «Лесная» – Северное кладбище»;

Южному (12.05.2013), маршруты №740е «Станция метро «Выставочный центр» – Южное кладбище»;

Лесному (12.05.2013), маршруты: №77е «Ул. Курнатовского – Лесное кладбище», Экспресс «Станция метро «Петровка» – Лесное кладбище», Экспресс «Станция метро «Оболонь» – Лесное кладбище», Экспресс «Станция метро «Черниговская» – Лесное кладбище», Экспресс «Универсам «Позняки» – Лесное кладбище»;

Байковому (14.05.2013), маршруты №29 «Ул. Байковая – станция метро «Печерская» и №29К «Ул. Байковая – Владимирский рынок».

