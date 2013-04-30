В дни Светлой седмицы в Москве пройдут более 200 мероприятий

Познакомить москвичей с традициями празднования православной Пасхи в этом году решили столичное правительство и церковные структуры. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. В дни Светлой седмицы - с 5 по 12 мая на центральных улицах, в парках и на прихрамовых территориях в Москве пройдут более 200 праздничных мероприятий. Всего для этого выделены более 80 площадок.

"Среди них - пешеходная зона улицы Кузнецкий мост, где проведут в воскресенье 5 мая бесплатный мастер-класс по росписи пасхальных яиц "Стол мира", будут угощать пасхальными лакомствами и дарить маленькие подарки", - сообщил сегодня журналистам наместник московского Высоко- Петровского монастыря, ректор Российского православного университета игумен Петр /Еремеев/.

"Праздник в этом году выйдет за ограду храмов и станет общегородским", - пояснил сотрудник Синодального информационного отдела Вахтанг Кипшидзе. Он пригласил москвичей посетить бесплатные киносеансы, которые пройдут 5 мая в сети государственных кинотеатров "Московское кино".

В центре Москвы будут установлены художественные инсталляции: огромные пасхальные яйца около двух метров высотой, их в авторской манере распишут современные художники. По мнению организаторов акции из Российского православного университета, подобная инициатива в прошлом году вызвала огромный отклик москвичей. Поэтому такой, на первый взгляд достаточно нетрадиционный для Православной церкви опыт, решили повторить.

У московских храмов пройдут концерты духовной музыки и народных песен, детские развлекательные программы, конкурсы поэзии и мастер-классы росписи пасхальных яиц. На концерты в первой половине воскресного дня приглашают Донской, Высоко-Петровский, Новоспасский и Новодевичий монастыри, а во второй - Кафедральный Богоявленский собор в Елохове, храм Иоанна Богослова на Новой площади и другие.

В день Пасхи /5 мая/ сразу после праздничных утренних богослужений раздастся праздничный звон сразу всех колоколов на храмах города. Следуя церковной традиции, в этот праздник в колокола может позвонить каждый желающий. Можно будет даже подняться на колокольню. Кроме того, в парках установят передвижные звонницы, а специалисты- звонари проведут общедоступные мастер-классы. "Такая звонница будет у нас установлена в Высоко-Петровском монастыре, а также в некоторых парках /Измайлово, Сокольники, Красная Пресня/ и в еще некоторых монастырях столицы", - отметил игумен Петр. В этих же парках, а также в "Лианозово" и парке имени Баумана 5 мая выступят крупнейшие хоровые коллективы - "Древнерусский распев" под управлением Анатолия Гринденко, хоровая капелла имени Юрлова.

На светлой седмице, с 6 по 12 мая все храмы, участвующие в праздничной городской программе, приглашают москвичей на экскурсии. А 12 мая праздник завершится крупной благотворительной акцией православной службы "Милосердие". На Кузнецком мосту волонтеры будут дарить подарки, просветительские брошюры, проведут благотворительную ярмарку рукоделия; средства от продажи пойдут на помощь нуждающимся.