Первый Национальный будет вести прямые трансляции Пасхальных богослужений
05:50, 30 апреля 2013Общество
0
Из кафедральных соборов Украины
Пасхальные Богослужения на Первом Национальном телеканале начнутся в субботу, 4 мая, в 22:55, и продлятся всю ночь.
Показ Крестного хода и Воскресной Утрени состоится из кафедральных соборов Украины:
Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе;
Свято-Владимирский кафедральный собор в Киеве;
Храм Святого Василия Великого;
Свято-Андреевский собор.
Повтор Пасхальных богослужений состоится в воскресенье, 5 мая, с 8:00.
Комментируют:
Главный редактор Первого Национального телеканала Кристина Стебельская, доктор богословия Дмитрий Степовик и духовенство традиционных украинских Церквей: о. Игорь Яцив, о. Георгий Коваленко и о. Виталий Даньчак.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter