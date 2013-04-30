Первый Национальный будет вести прямые трансляции Пасхальных богослужений

Пасхальные Богослужения на Первом Национальном телеканале начнутся в субботу, 4 мая, в 22:55, и продлятся всю ночь.

Показ Крестного хода и Воскресной Утрени состоится из кафедральных соборов Украины:

Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе;

Свято-Владимирский кафедральный собор в Киеве;

Храм Святого Василия Великого;

Свято-Андреевский собор.

Повтор Пасхальных богослужений состоится в воскресенье, 5 мая, с 8:00.

Комментируют:

Главный редактор Первого Национального телеканала Кристина Стебельская, доктор богословия Дмитрий Степовик и духовенство традиционных украинских Церквей: о. Игорь Яцив, о. Георгий Коваленко и о. Виталий Даньчак.

РИСУ