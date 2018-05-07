Предпасхальный Львов: праздничная ярмарка, огромные писанки и чудо-деревья

Во Львове 27 апреля началась Пасхальная ярмарка. На центральной площади возле Оперы расположились торговые домики.

Цель организаторов - познакомить львовян и гостей города с историей Пасхи, культурными традициями края.

Главное украшение ярмарки - символ Пасхи - большая декоративная писанка.

На Пасхальной ярмарке можно приобрести все, что необходимо к празднику: от традиционных украшений – до интересных сувениров из Львова. Например, душистые мешочки с сушеной лавандой.

На Пасхальной ярмарке работает арт-мастерская, на которой представлены современные и аутентичные направления народных ремесел.

Во Львов приехали мастера со всей Украины.

Городок мастеров состоит из гастрономической и развлекательной территорий.

В гастрономическом секторе - широкий выбор блюд украинской кухни.

В развлекательном секторе можно приобрести пасхальные подарки.

Мастера проведут мастер-классы, гости ярмарки смогут разрисовать писанки или сделать глиняный горшок.

Во Львове на площади Рынок во время Фестиваля писанок действует Галерея писанок, состоятся праздничный пасхальный концерт, выступления христианских коллективов, показ фильмов на пасхальную тематику и конкурс на самую вкусную пасху.

С 1 по 3 мая на площади перед Львовской оперой будет работать лавка, где можно собрать Пасхальную корзину.

В лавке широкий выбор куличей и писанок, эксклюзивные свечи, полотенца, плетеные корзины.

В Вербное воскресенье все желающие превратились в художников и разрисовали гигантские писанки, достигающие 1,6 метра высотой.

Сегодня львовские школьники раскрашивали метровую писанку и украсили проспект Шевченко тысячей писанок ручной работы. Мероприятие состоялось в рамках III Фестиваля писанок во Львове.

Украсить город к Пасхе могли все желающие. Люди развешивали на деревьях писанки, изготовленные собственноручно.

В рамках Фестиваля писанок во Львове, художники Юрий Кох и Ольга Погребная-Кох начали работу над метровой писанкой «Червона Рута».

Певица Наталья Карпа

Сегодня возле памятника Владимиру Ивасюку во Львове к мастерам присоединились звезды - Оксана Муха, Наталка Карпа, Павел Табаков, группа «Пиккардийская терция» и капелла «Трембита».

Певец Павел Табаков

В своей работе авторы используют элементы львовских памятников, которые переплетаются с современностью. Свою работу художники посвящают 64-летию со дня рождения композитора Владимира Ивасюка.

Участник львовского вокального коллектива "Пиккардийская терция" Славко Нудык и певица Оксана Муха

Разрисованную писанку львовяне и гости города увидят 12 мая в «Галерее художественных писанок» под открытым небом на площади Рынок. Также ее увидят киевляне 24 мая во время концерта «Проект Ивасюк» во Дворце «Украина».

Писанка возле памятника Владимиру Ивасюку во Львове

Писанку выставят на благотворительный аукцион, а полученные средства потратят на приобретение оборудования для кислородно-синглетной терапии для Львовской городской детской клинической больницы.

Мирослава Прокопчук - для "УНИАН-Религии"

Фото УНИАН

