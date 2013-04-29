Поминальные дни на кладбищах Киева пройдут с 9 до 15 мая

Поминальные дни на столичных кладбищах пройдут в период с 9 до 15 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, во время поминальных дней управление ритуальных услуг позаботится об установке временных мобильных биотуалетных кабин на территории кладбищ, а КП «Киевпасстранс» организует дополнительные специальные автобусные маршруты к основным городским кладбищам (Северное, Южное, Лесное и Байковое), перевозка на которых будет осуществляться бесплатно.

Так, Дни памяти на кладбищах Киева пройдут:

9 мая – на Военном;

12 мая – на Корчеватском, Мышеловском, Пироговском, Северном, Лесном, Чапаевском, Южном, Святошинском, Пуща-Водицком, Соломенском, Совском, Братском, в Государственном историко-мемориальному Лукьяновском заповеднике, на Старообрядном и Шулявском;

13 мая – на Беличанском, Вигуровском, Жулянском, Дарницком, Позняковском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Бортничанском;

14 мая – на Байковом, Быконявском, Михайловском, РС «Киевский крематорий»;

15 мая – на Городском.

Как сообщают в КГГА, в настоящее время кладбища готовят к поминальным дням. Так, по состоянию на 29 апреля профильные службы с территорий кладбищ вывезли 3270 куб. м мусор, отремонтировали и покрасили 268 контейнеров для мусора. В настоящее время продолжаются работы по ремонту еще 393 контейнеров.

Кроме того, на кладбищах уже отремонтированы и запущены поливочные водопроводы, а также выполнены работы по благоустройству 114 военных захоронений. Отремонтировано и окрашено 10364 кв. м ограждений, ворот, калиток, арок, фасадов и пр., говорится в сообщении.

