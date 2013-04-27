В Киеве по случаю Пасхи состоятся праздничные мероприятия

В столице 5 мая по случаю Пасхи состоятся праздничные мероприятия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, традиционно в Пасхальное воскресенье в храмах и молитвенных домах столицы состоятся праздничные богослужения.

Запланировано также и проведение общегородского мероприятия по случаю Светлого Христова Воскресения. Так, в 14.00 на площадке возле КГГА состоится концерт с участием художественных коллективов столицы.

Религиозные организации города будут проводить духовные песнопения, в частности, религиозная община Римско-католической церкви приглашает всех желающих в парк Шевченко.

Кроме того, 5 мая в парке Ивана Франко будет проходить большое театрализованное действо – «Фестиваль писанок». Во время мероприятия жители и гости столицы смогут увидеть орнаменты писанок разных регионов Украины.

Также праздничные мероприятия состоятся во всех районах столицы.

