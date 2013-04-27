День Победы в столице отметят военно-историческим шествием

День Победы 9 мая в столице отметят военно-историческим шествием, концертами и салютом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице состоится ряд общегородских мероприятий.

Так, утро Дня Победы традиционно начнется с Ритуала Памяти – возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы, а также к памятнику героям-танкистам, стеле Победы, памятнику генералу армии Николаю Ватутину.

В 9.00 на Майдане Незалежности начнется церемония поднятия Государственного флага Украины с участии министра обороны Украины Павла Лебедева. По Крещатику пройдут военные оркестры. Также состоится военно-историческое шествие МОО «Красная звезда».

С 11.00 на главной площади страны начнется творческий марафон – выступления коллективов из всех областей Украины, который продлится весь день.

В 20.00 начнется праздничная концертная программа Киевского муниципального духового оркестра, после которого будет выступать коллектив Национального ансамбля танца Украины им. П.Вирского, а также Ансамбль песни и пляски Вооруженных Сил Украины.

Завершится празднование Дня Победы фейерверком в 21.45.

Эпицентром тематических событий в столице в этом году станет территория Мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны». Именно там состоится церемония зажжения Огня Славы и возложения гирлянды Военной славы «Поклонимся великим тем годам!», а также концертная программа «Песни Победы». После торжеств за угощением «солдатской кашей» ветераны смогут пообщаться с фронтовыми товарищами.

В Национальном Дворце искусств «Украина» для ветеранов войны и труда, представителей общественности из регионов Украины состоится торжественный концерт звезд украинской сцены.

В КГГА напомнили, что к выдающейся дате почти 77 тысяч ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат одноразовую адресную материальную помощь на общую сумму около 37 млн грн.

