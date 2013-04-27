Священник собрал около 300 фото белорусской глубинки начала ХХ века

Фотографии из Беларуси первой половины ХХ столетия, сделанные православным священником Павлом Волынцевичем, смогли увидеть жители и гости Литовской столицы.

Выставка, которая называется «Жизнь сквозь стекло негатива», рассказывает о реалиях жизни белорусской глубинки, буднях православных приходов, духовенства, а также семейном быте иерея Павла Волынцевича. Фотолетопись также свидетельствуют о разносторонности взглядов фотографа-любителя из глубинки, который долгие годы не расставался с фотоаппаратом, приобщив к любимому делу еще и своего сына Сергея, также священника.

Новая история фотоархива отца Павла началась в 2009 году, когда негативы на стеклянных пластинках попали в руки белорусских коллекционеров Игоря Сурмачевского и Дмитрия Серебрянникова.

белорусском фотографе-любителе корреспонденты Sobor.by поговорили с одним из организаторов выставки Игорем Сурмачевским.

- Игорь Вячеславович, в чем, на Ваш взгляд, ценность этих негативов?

- Сами негативы ко мне попали в 2009 году. Коллекционированием старых фотографий, связанных с историей Беларуси, я начал заниматься с 1984 года, когда закончил Белорусский театрально-художественный институт. За 30-летний период коллекционирования необычные работы Павла Волынцевича - это первый, скажем так, золотой самородок в моей коллекции. Эти негативы представляют из себя цельную коллекцию, автором которой, как я в последствии узнал, был один человек - священник Павел Волынцевич. Меня удивило, что это не постановочные фотографии, а фотографии самой жизни. Фотограф специально не ставил ни один кадр, а запечатлевал то, что его окружало. Этот факт меня подкупил, и я начал собирать негативы - стеклянные пластинки. И то, что на каждой из них изображено, стало для меня открытием.

- Что, на Ваш взгляд, порадовало больше всего в отзывах зрителей, которые увидели эту коллекцию?

- Люди, которые увидели эту коллекцию, по-новому открыли для себя мир жизни Беларуси начала 20 века. У нас сложились стереотипы относительно жизни белорусов, что они такие немножко придавленные жизнью, что жизнь для них проходит, как какое-то испытание. Но на фотографиях, наоборот, мы видим радость жизни, людей с открытым взглядом, знающих себе цену, живущих полной жизнью и не обремененых какими-то жизненными трудностями. Деревня Узьмены (Миорский район), где жил и служил настоятелем Свято-Николаевской церкви иерей Павел Волынцевич, на то время считалась глухим местом, так как располагалась в отдалении от Минска и Вильни, которая в то время была духовной столицей белорусов. Меня удивило, что, несмотря на свою удаленность от каких-то центров культуры, здесь также кипела культурная жизнь вокруг одного человека - священника Павла Волынцевича. Помимо этого мы видим, что он встречался со многими людьми, среди которых были и дворяне Гремницкие, которые жили на другой стороне Западной Двины в имении Юстинианово. Теперь только по фотографии Павла Волынцевича мы можем представить, как выглядело это имение. Даже известный польский исследователь Роман Афтанази, выпустивший 4 тома по усадьбам, которые находились в так называемых «кресах всходних», пишет, что от усадьбы Юстинианово осталась только небольшая акварель Наполеона Орды («Остатки старинной усадьбы в Юстинианове») и больше ничего нет. Мы понимаем, что только благодаря узьменскому фотографу Павлу Волынцевичу мы сегодня имеем возможность видеть первоначальный облик многих исторических мест. И это тоже является открытием.

pravoslavie.by

