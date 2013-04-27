В Донецке отслужили панихиду по ликвидаторам чернобыльской аварии

В Донецке состоялся митинг-реквием, посвященный 27-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг прошел в центре города у памятного знака «Дончанам - жертвам Чернобыльской трагедии», со словами благодарности чернобыльцам выступили председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий, мэр города Александр Лукьянченко, заместитель председатель областного совета Александр Кравцов.

Мэр напомнил, что сегодня в Донецке проживает около 7 тысяч человек, пострадавших от аварии на ЧАЭС, в том числе более 3 тысяч ликвидаторов, и долг власти «постоянно и последовательно заботиться о тех, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы, окружать пострадавших постоянным вниманием, обеспечивать им надлежащее медицинское обслуживание».

А.Шишацкий также отметил, что «постоянной заботой власти является социальная защита, сохранение здоровья и улучшение условий жизни ликвидаторов, особенно их детей, и инвалидов-чернобыльцев».

«На мой взгляд, социальная защита чернобыльцев все равно сегодня является недостаточной. Герои-ликвидаторы заслуживают большего и лучшего. Мы никогда не стояли в стороне от их проблем. Если для решения какого-либо вопроса у региональной власти не хватает полномочий, мы обращаемся и в Кабинет Министров, и к Президенту. Нерешенных вопросов еще много, а их быть не должно», - сказал губернатор, Он также поблагодарил чернобыльцев за активную жизненную позицию, которую они занимают сегодня, подчеркнув, что региональная власть сегодня продолжает тесно сотрудничать с организацией «Союз Чернобыль Украина».

По православной традиции священники отслужили поминальную панихиду, после чего участники митинга возложили цветы к подножию памятника.



