В Киеве началась благотворительная Пасхальная ярмарка

В Киеве сегодня начинается Национальная благотворительная Пасхальная ярмарка.

Ярмарка будет работать четыре дня в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом».

Во время официального открытия будет представлена самая большая Пасхальная корзина, которая будет зарегистрирована и внесена в Книгу рекордов Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе «Украинского дома».

В рамках праздника будет работать «Благотворительная мастерская», где лучшие народные мастера Украины будут изготовлять необычные и яркие пасхальные писанки. Там можно будет заказать писанку с личными пожеланиями или именами близких и друзей.

Кроме того, на ярмарке ежедневно будут проходить мастер-классы по писанкарству, соломоплетению, лозоплетению, керамической флористике, квилингу и декупажу.

Все средства, полученные от продажи в мастерской, будут переданы детям-сиротам из школ-интернатов Украины.

На выставке также можно будет приобрести праздничные открытки, авторские украшения в разных жанрах и стилях, вышивку, оригинальные Пасхальные подарки и угощения. Также все желающие смогут приобрести здесь пасхи, писанки, кулинарные лакомства, напитки и все, что необходимо для пасхальной корзины.

