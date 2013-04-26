Стартовала Международная патриотическая акция «Георгиевская лента-2013»

Сегодня стартовала Международная героико-патриотическая акция «Георгиевская лента-2013», которая будет длиться в Украине до 19 мая.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН лидер «Общевойскового союза Украины» Олег Калашников.

Он отметил, что сегодня стартом акции станет церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата, которая состоится в Киеве в 12 часов. По его словам, «Общевойсковой союз Украины» является многолетним официальным партнером акция «Георгиевская лента-2013» в Украине. При этом добавил, что по всей территории Украины члены организации также будут возлагать цветы к памятникам, а на городских, сельских кладбищах - к могилам воинов-освободителей. Он заметил, что акция не является политической.

О.Калашников подчеркнул, что «Георгиевская лента - это современный символ Победы над фашизмом», а также еще одно напоминание о том, что «историческую правду мы никогда не позволим предать забвению». При этом он добавил, что реинкарнация фашизма происходит не только в некоторых регионах мира, в том числе в Европе, но и в Украине. «К сожалению, в 68-ю годовщину Победы над фашизмом, как никогда, в Украине активизировались силы, которые пропагандируют фашизм», - сказал он.

По словам О.Калашникова, сегодня в Украине это узнается в заявлениях политического объединения, которое попало в Верховную Раду Украины. Это объединение, заявил О.Калашников, использует лозунги, направленные «на мощное восхваление шовинизма собственной нации, которому угрожают инородцы, подвергает жесткой и порой и необоснованной критике существующие элементы современного общества и открыто противится смешению народов и рас, что, по их мнению, несет угрозу национальной идентичности».

О.Калашников отметил, что лента будет распространяться бесплатно. По его словам, каждый год до декабря месяца идет сбор средств именно для изготовления лент, а в феврале их заказывают у официальных производителей Георгиевской ленты в Российской Федерации, поскольку качество китайских и украинских лент хуже, чем российских. О.Калашников добавил, что «больших спонсоров» нет. По его информации, что для того, чтобы закупить 150 тысяч лент, необходимо «немногим более 10 тысяч долларов».

Он отметил, что большая заинтересованность в Георгиевских лентах наблюдается в Западной Украине. «Больше всех звонят Тернопольская, Львовская области», - сказал О.Калашников.

