Кремль будет закрыт 8 мая до 14.00

Московский Кремль будет закрыт для посещения 8 мая до 14.00 из-за подготовки к празднованию Дня победы, сообщила в четверг Федеральная служба охраны РФ.

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию 68-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, Московский Кремль будет закрыт для доступа граждан 8 мая 2013 года до 14.00", - говорится в сообщении.

В Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"входят в частности, Оружейная палата, Патриарший дворец с церковью Двенадцати апостолов, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, колокольня Ивана Великого, Царь-пушка и Царь-колокол. В собрании музея насчитывается более 60 тысяч памятников истории, культуры и искусства.

РИА Новости

