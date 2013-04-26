26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

Катастрофа на Чернобыльской АЭС, ставшая общенациональной бедой, по масштабам своих последствий была самой большой радиационной аварией в мире.

Взрыв атомного реактора 4-го блока АЭС привел к радиоактивному загрязнению территории ряда районов Украины, России и Беларуси. В атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ.

Масштабы катастрофы могли стать более значительными, если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии.

Рискуя своей жизнью, они защитили людей от пагубного влияния и последующего распространения радиации.

Сегодня около мартиролога героев всегда живые цветы благодарности и памяти.

Глас