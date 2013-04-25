Религиозные деятели предлагают установить День примирения с поляками

12:24, 25 апреля 2013
Общество
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Комитет «Примирение между народами»

Известные религиозные и общественные деятели, участники Общественного комитета «Примирение между народами» предлагают установить общий День памяти и примирения украинского и польского народов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Инициативной группы «Первое декабря», об этом говорилось на заседании комитета, в состав которого вошли бывший Президент Украины Леонид Кравчук, Глава УПЦ КП Филарет, Високопреосвященнейший Симеон, митрополит Винницкий и Барский УПЦ, Эмеритированный Верховный Архиепископ УГКЦ Кардинал Любомир Гузар, Иван Васюник, Владимир Вятрович, Мирослав Маринович, Мария Матиос, Борис Олийнык, Ада Роговцева и Игорь Юхновский.

Они обеспокоены нагнетанием ситуации накануне 70-й годовщины волынских событий.

Участники комитета выразили надежду, что «Сейм Республики Польша примет дальновидное решение, руководствуясь стратегическими интересами двух стран, будущим соседей».

Вместе с тем религиозные деятели и деятели искусства заметили, что их «тревожат попытки некоторых политических сил польской стороны осуществить историческую реконструкцию событий на Волыни, внесения недружественных законодательных инициатив в представительские органы власти по ”волынскому вопросу”, принятие которых грозит разжиганиям междунациональной вражды, могут привести к разрушению достижений в деле примирения и привести к ухудшению украинско-польских отношений».

Чтобы сохранить понимание между украинским и польским народами о трагических страницах общей истории, общественный комитет «Примирение между народами» обращается к представителям власти Украины и Польши с просьбой ускорить подготовку совместных документов о примирении и памяти жертв украинско-польского противостояния времен Второй мировой войны и после нее.

По мнению участников комитета, целесообразно установить общий для двух стран День памяти и примирения украинского и польского народов.

«Украина и Польша — дружеские государства. И мы не хотим, чтобы в наших обществах накапливались негативные идеи, поскольку они могут иметь плохой итог. Мы собрались вместе в общественном комитете, чтобы все почувствовали, насколько сложна в обществе ситуация, как нужно гасить малейшие искорки неприязни», — подчеркнул Л.Кравчук.

Он сообщил, что «говорил по этому поводу с Президентом Квасьневским, общался с Послом Польши в Украине, они также чувствуют: идея приобщить к общему разговору, к примирению, к молитве, к добру — прогрессивная и правильная. Прошлое не должно мешать нам жить дружелюбно сегодня и завтра. Правду истории следует знать, и думать о лучшем будущем».
Вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Мартынович подчеркнул, что политическим и общественным лидерам обоих народов «важно приложить совместные усилия и выработать платформу с перечнем принципов добрососедства, на которых стоим, чтобы совместно позаботиться о будущем».

Как сообщалось, 3 апреля в Киеве был создан Общественный комитет «Примирение между народами». Известные религиозные и общественные деятели обратились к украинскому и польскому обществу со словами сочувствия относительно взаимного противостояния времен Второй мировой войны. В заявлении также подчеркивается важность добрососедских отношений.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Сейме Польши был зарегистрирован проект постановления о признании ОУН и УПА «преступными организациями, которые совершили геноцид польского населения ”восточных кресов” 1939–1947 годов».
Волынская трагедия считается одной из самых трагических страниц в общей истории Украины и Польши, а наиболее активно помнить о ней призывают представители ”кресовых организаций” (в том числе родственники людей, которые до Второй мировой войне проживали на нынешней территории Украины, входившей тогда в состав Польши).

По данным польских историков, в результате акций УПА, которые проводились на Волыни в 1943-1944 годах и имели целью освободить западноукраинские земли от польского населения, погибло от 50 до 200 тысяч польских граждан.
Украинские историки называют преувеличенными данные своих польских коллег.

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