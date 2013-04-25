Украинцы больше всего любят праздник Пасхи

Самым популярным официальным праздником среди украинцев является Пасха, а День Конституции занял последнее место среди наименее популярных.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования Киевского международного института социологии, которое показало, что в целом украинцы относятся к праздникам с любовью и уважением, и только 2% опрошенных не относятся ко всем официальным праздникам как к важным или любимым.

Так, согласно данным опроса, самыми популярными официальными праздниками среди украинцев, как и раньше, являются: Пасха – 83%, Новый год – 81%, Рождество Христово – 79%, Международный женский день – 49%, День Победы – 40% и Троица – 36%.

В то же время наименее популярными официальными праздниками среди украинцев являются День Независимости (12%), День международной солидарности трудящихся (10%) и День Конституции (4%).

Также в результатах исследование отмечается, что, по сравнению с 2011 годом, значительно уменьшилось количество тех, кто считает любимым День Победы (с 50% до 40%), однако увеличилось количество тех, кто уважает и любит Международный женский день (с 37% до 49%) и Новый год (с 77% до 82%).

Кроме того, исследование выявило, что женщины больше, чем мужчины, уважают религиозные праздники и Международный женский день. Так, Рождество Христово любят и уважают 82% женщин и 76% мужчин, Международный женский день – 55% женщин и 41% мужчин, Пасху – 85% женщин и 81% мужчин, Троицу – 38% женщин и 33% – мужчин.

В то же время мужчины больше женщин уважают и любят День Победы (43% мужчин против 38% женщин) и День Независимости (15% против 10%).

Отмечается также, что религиозные праздники самые популярные среди людей с неполным средним образованием (Пасха – 89%, Рождество – 87%, Троица – 49%).

Новый год самый популярный среди людей с высшим (86%) и средним специальным образованием (84%), наименее - среди людей с полным средним (78%) и неполным средним образованием (68%).

Международный женский день более популярен среди людей с высшим и средним специальным образованием (51% и 54%). День Победы больше любят люди с неполным средним и высшим образованием (46% и 43%). День Независимости Украины самый популярный среди людей с высшим образованием (17%), наименее – среди людей с полным средним образованием (8%).

При этом, наибольшее количество тех, кто считает важными религиозные праздники, сконцентрировано в западном регионе (Рождество и Пасха – одинаково 94%, Троица – 65%), наименее - в восточном (Рождество – 73%, Пасха – 79%, Троица – 26%) и южном (соответственно, 74%, 75%, 24%) регионах; в центральном – соответственно, 80%, 86%, 32%.

Новый год является самым популярным праздником в южном (89%) и восточном (88%) регионах, наименее – в западном регионе (69%). В центральном регионе – 78%.

Международный женский день наименее популярен среди жителей западного региона (31%), в других регионах ситуация практически одинакова: южный – 56%, восточный – 54% и центральный – 51%.

День Победы наиболее уважают и любят в южном регионе (49%), наименее – в западном (23%), в центральном регионе его считают важным 44% опрошенных, в восточном – 42%.

Киевский международный институт социологии с 8 по 17 февраля 2013 года провел опрос общественного мнения. Методом интервью опрошено 2032 респондента, проживающих во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

