В Харькове начались Дни белорусской культуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в торжественной церемонии открытия Дней белорусской культуры, которая состоялась сегодня, 23 апреля, в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. Лысенко, приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине Валентин Величко, заместитель Харьковского городского головы по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города Игорь Терехов, представители областной власти и дипломатического аппарата Беларуси.

В.Величко приветствовал присутствующих и выразил благодарность руководству города и области за содействие в проведении Дней белорусской культуры. «Мы приехали сюда с открытым сердцем. Белорусы сегодня живут по всему свету, и многих из них судьба привела на Слобожанскую землю, но память об исторической родине хранится навсегда», - сказал посол.

В свою очередь И.Терехов выразил надежду, что Дни белорусской культуры станут для Харькова традиционными. «Сегодня для нашего полуторамиллионного города проходит очень значимое событие: впервые в Харькове проходят Дни белорусской культуры.

Я уверен, что совместными усилиями мы заложим сегодня добрую традицию - ежегодно проводить такие мероприятия. Я надеюсь, что эти дни станут импульсом, который еще долгие годы будет вести нас к миру, дружбе и взаимопониманию», - сказал он.

Во время церемонии открытия представитель Министерства культуры Республики Беларусь Инна Бычек зачитала приветственные письма от министра культуры Беларуси Бориса Светлова и председателя исполнительного комитета города Гомель Петра Кириченко.

Дни белорусской культуры в Харькове продлятся два дня.

Завтра, 24 апреля, в кинотеатре им. А. Довженко состоится презентация и демонстрация документальных фильмов «Беларусь. Четыре года войны» и «На перепутье». Также в выставочном зале художественной школы им. Репина состоится открытие выставки работ Центра художественного творчества детей и молодежи города Минска.