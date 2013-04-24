Более 60% жителей Украины выступают за возвращение церкви имущества

Свыше 60% опрошенных жителей Украины считают, что церкви должно быть возвращено имущество.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, были презентованы вчера в Киеве во время круглого стола на тему “Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений”.

По данным исследования, 31% опрошенных уверены, что имущество, которое сейчас принадлежит государству, должно быть возвращено церкви. 33% считают, что достаточно вернуть только те сооружения, где проходят богослужения.

Больше всего сторонников возвращения церкви всего имущества - на западе Украины (50%), меньше всего - в центре (23%) и на востоке (26%).

В то же время 13,8% респондентов считают, что не следует возвращать церквам имущество, которое сейчас принадлежит государству.

Не смогли ответить на этот вопрос 19,4% опрошенных.

Во время круглого стола епископ-помощник Киевско-Житомирской диецезии Станислав Широкорадюк отметил, что сегодня намного хуже ситуация с возвращением церкви имущества, чем раньше. По его словам, “в условиях дикого капитализма” почти нет надежды на то, что имущество будет возвращено религиозным общинам. По его словам, “идет массовая приватизация этих зданий, продажа, распродажа, захват, и шанса на то, что имущество будет возвращено, уже нет”.

Опрос проводился 28 февраля - 6 марта. В нем приняли участие 2010 респондентов во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.