32% украинцев поддерживают предоставление церквам права на учреждение школ

32% опрошенных жителей Украины считают, что церкви и религиозные организации должны иметь право на учреждение общеобразовательных школ.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, были презентованы вчера в Киеве во время круглого стола на тему “Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений”.

Согласно исследованию, количество граждан, которые поддерживают такую идею, уменьшилось с 39% в 2010 году до 32% в 2013 году.

Больше всего тех, кто поддерживает предоставление указанного права, среди жителей запада (50%), меньше всего - среди жителей юга (20%). В центре и на востоке Украины таких респондентов, соответственно, 28% и 32%.

Среди верующих поддержка этого вопроса составляет 38%, а среди неверующих - 11%.

По данным опроса, те, кто поддерживает право церквей и религиозных организаций на учреждение общеобразовательных школ, составляют большинство или относительное большинство только среди верующих УГКЦ и последователей “других конфессий” (по 52%), а также среди вверующих УПЦ Киевского патриархата (46% против 35% тех, кто предоставление такого права не поддерживает).

При этом 56% (против 52% в 2010 году) респондентов разделяют мнение о том, что украинским Вооруженным силам нужны капелланы (военные священники).

Наибольшей является поддержка среди жителей запада (73%), наименьшей - среди жителей центра (42%).

Среди верующих поддержка этого вопроса составляет 61%, а среди неверующих - 21%.

Опрос был проведен 28 февраля - 6 марта. В нем приняли участие 2010 респондентов во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.