Ученые: деревянной церкви Святого Духа на Прикарпатье 500 лет
Деревья были срублены в 1502-1503 г.г.
Если версия ученых о возрасте церкви Святого Духа в Рогатине подтвердится, это будет сенсация, отметил начальник управления культуры, национальностей и религий Ивано-Франковской областной госадминистрации Владимир Федорак.
По его словам, «мнение нескольких историков и реставраторов очень четки, это первая четверть 16-го века, то есть церкви около 500 лет».
Эксперты из Львова, которые занимались реставрацией храма, при исследовании структуры древесины сделали биохимический анализ и установили, что деревья, из которых построена церковь, были срублены в 1502-1503 годах.
Сейчас в исторических справках и информационных буклетах эта церковь, одна из претендентов на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО и датируется 1598 годом.
Для подтверждения новой гипотезы необходимые выводы международных экспертов. Надеются, прежде всего, на сотрудничество с польскими специалистами.
Церковь Святого Духа в Рогатине с уникальным иконостасом одна из старейших в Украине. Три года назад начались работы по ее реставрации и консервации, на завершение которых нужно еще около трех миллионов гривен.