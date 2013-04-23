Ученые: деревянной церкви Святого Духа на Прикарпатье 500 лет

Если версия ученых о возрасте церкви Святого Духа в Рогатине подтвердится, это будет сенсация, отметил начальник управления культуры, национальностей и религий Ивано-Франковской областной госадминистрации Владимир Федорак.

По его словам, «мнение нескольких историков и реставраторов очень четки, это первая четверть 16-го века, то есть церкви около 500 лет».

Эксперты из Львова, которые занимались реставрацией храма, при исследовании структуры древесины сделали биохимический анализ и установили, что деревья, из которых построена церковь, были срублены в 1502-1503 годах.

Сейчас в исторических справках и информационных буклетах эта церковь, одна из претендентов на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО и датируется 1598 годом.

Для подтверждения новой гипотезы необходимые выводы международных экспертов. Надеются, прежде всего, на сотрудничество с польскими специалистами.

Церковь Святого Духа в Рогатине с уникальным иконостасом одна из старейших в Украине. Три года назад начались работы по ее реставрации и консервации, на завершение которых нужно еще около трех миллионов гривен.

Радио Свобода