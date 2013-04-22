Американец вручит 10 тыс. долл. тому, кто опровергнет Книгу Бытия

Американский креационист готов выслушать любого, кто мог бы опровергнуть события Книги Бытия, в которой, как известно, говорится о божественном сотворении мира и человека.

Аргументы, по его словам, “должны быть объективными, достоверными, надежными и подтвержденными фактами”. Так называемый процесс, победитель которого получит $10 тыс., должен состояться в присутствии судьи, помощника шерифа и стенографа, сообщает лондонская газета Guardian.

“Они (эволюционисты) неглупые люди и должны хорошо понимать, что у них нет научных доказательств, которые можно предъявить в зале суда”, - говорит доктор кинеозиологии (науки о движении животных и человека) Джозеф Мастропауло. Он преподает биомеханику и физиологию в Университете штата Калифорния в течение 25 лет. По его словам, “во Вселенной нет ничего, что эволюционирует: все разрушается, все движется в обратном направлении”.

В июне, согласно опросу Gallup, 46% американцев заявили, что верят в буквальное толкование Книги Бытия или в то, что Бог создал людей в последние 10 тыс. лет, причем без участия эволюции. Между тем, серьезные научные доказательства говорят о том, что человечество эволюционировало в течение 1 млн лет.

Вот правила процесса:

1. Сторонник небуквального толкования Книги Бытия депонирует судье $10 тыс.

2. Сторонник буквального толкования Джозеф Мастропауло депонирует судье $10 тыс.

3. Если сторонник небуквального толкования Книги Бытия докажет, что наука противоречит буквальному толкованию Книги Бытия, он получает в качестве вознаграждения $20 тыс.

4. Если сторонник буквального толкования Книги Бытия докажет, что наука поддерживает буквальное толкование Книги Бытия, он получает в качестве вознаграждения $20 тыс.

5. Доказательства должны быть научными, что означает объективными, достоверными, надежными и подтвержденными фактами. 6. Превосходство доказательств ведет к победе.

7. В конце процесса судья выдает победившей стороне оба чека.

8. Судья – верховный судья в суде.

9. Процесс проходит в судебном зале.

10. Судебные расходы покрывает победившая сторона.

«Православие.By»

