Американец вручит 10 тыс. долл. тому, кто опровергнет Книгу Бытия
"У эволюционистов нет доказательств"
Американский креационист готов выслушать любого, кто мог бы опровергнуть события Книги Бытия, в которой, как известно, говорится о божественном сотворении мира и человека.
Аргументы, по его словам, “должны быть объективными, достоверными, надежными и подтвержденными фактами”. Так называемый процесс, победитель которого получит $10 тыс., должен состояться в присутствии судьи, помощника шерифа и стенографа, сообщает лондонская газета Guardian.
“Они (эволюционисты) неглупые люди и должны хорошо понимать, что у них нет научных доказательств, которые можно предъявить в зале суда”, - говорит доктор кинеозиологии (науки о движении животных и человека) Джозеф Мастропауло. Он преподает биомеханику и физиологию в Университете штата Калифорния в течение 25 лет. По его словам, “во Вселенной нет ничего, что эволюционирует: все разрушается, все движется в обратном направлении”.
В июне, согласно опросу Gallup, 46% американцев заявили, что верят в буквальное толкование Книги Бытия или в то, что Бог создал людей в последние 10 тыс. лет, причем без участия эволюции. Между тем, серьезные научные доказательства говорят о том, что человечество эволюционировало в течение 1 млн лет.
Вот правила процесса:
1. Сторонник небуквального толкования Книги Бытия депонирует судье $10 тыс.
2. Сторонник буквального толкования Джозеф Мастропауло депонирует судье $10 тыс.
3. Если сторонник небуквального толкования Книги Бытия докажет, что наука противоречит буквальному толкованию Книги Бытия, он получает в качестве вознаграждения $20 тыс.
4. Если сторонник буквального толкования Книги Бытия докажет, что наука поддерживает буквальное толкование Книги Бытия, он получает в качестве вознаграждения $20 тыс.
5. Доказательства должны быть научными, что означает объективными, достоверными, надежными и подтвержденными фактами. 6. Превосходство доказательств ведет к победе.
7. В конце процесса судья выдает победившей стороне оба чека.
8. Судья – верховный судья в суде.
9. Процесс проходит в судебном зале.
10. Судебные расходы покрывает победившая сторона.