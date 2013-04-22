Иван Охлобыстин вернется к служению как только отдаст долги

Известный актер и режиссер Иван Охлобыстин подумывает окончательно завязать с кино. И вернуться в обитель одного из московских приходских храмов. По мнению знаменитости, в прошлом служившего в храме святителя Николая, он постепенно утрачивает интерес к шоу-бизнесу. Да и о возвращении к обязанностям священнослужителя он задумывался еще несколько лет назад.

По словам Охлобыстина, сейчас у него достаточно много разных проектов, например «Интерны» и «Метод Фрейда». «Но когда все это закончится, я, может быть, сниму мелодраму, потому что такого жанра на экранах явно не хватает, и уйду», — заявил актер.

«Как только раздам все свои долги, я уйду из кино. У меня накопилось много долгов по отношению к моим работодателям, ведь когда-то они вытащили меня из серьезной финансовой ямы», — цитирует Охлобыстина Heat.ru.

По мнению артиста, современному российскому кинематографу не хватает искренности. И мало кому удается продемонстрировать на экране тонкость отношений, которая в свое время была богато представлена в советских фильмах. «Не секса, не чувственности, а именно той самой искорки. Например, она поймана в фильме "Три тополя на Плющихе", "Мужчина и женщина". Я тоже пытался сделать что-то подобное во время работы над собственным проектом "Мусорщик", но эту идею надо еще доработать», — размышляет актер.

Напомним, четыре года назад Охлобыстин попросил Патриарха Московского освободить его от служения из-за «внутренних противоречий». В феврале 2010 года предстоятель исполнил просьбу, отстранив актера от священнослужения, запретил ношение священнических одежд и иерейского креста.

Патриарх отметил, что если священник Иоанн Охлобыстин сделает «окончательный и однозначный выбор в пользу пастырского служения», то его временное запрещение в служении может быть снято. Ближе к концу 2010 году Охлобыстин заявил, что в течение ближайших двух лет намерен вновь вернуться к служению в церкви. Теперь, по словам Ивана, после ухода из кино он планирует служить в каком-нибудь приходе — отпевать, крестить, соборовать.

24ukrnews.com