Михаил Задорнов: Некоторые променяли Христа на фэн-шуй

Известный сатирик Михаил Задорнов обеспокоен модой на фэн-шуй в России и видит в этом причину демографического спада.

"Мы до того опустились в своем недостоинстве, что, будучи христианами, расставляем в нашем доме мебель по языческим законам китайского фэн-шуя. И никто не удосужился узнать, что фэн-шуй - наука об обустройстве царства мертвых. В древнем Китае по фэн-шую украшали могилы и провожали в последний путь", - пишет он в своем блоге.

Он рассказал о том, как видел в деревенской хате в красном углу икону Спаса на полке, накрытой рушником, а снизу еще одну полочку с "китайской фэн-шуевой жабой".

"Иисусу, конечно, молиться надо, но вроде как доверия к нему маловато - в смысле "бабок". Надежнее после того, как помолился Спасу, еще и жабу по древней китайской традиции взасос поцеловать", - продолжает М.Задорнов.

По его словам, собственную мудрость многие забыли: "Чтобы денег было в доме много, надо работать, а не с китайскими монстрами лобызаться".

«Православие.By»