В Керчи из церкви в украли пожертвования прихожан и золото

В Керчи неизвестные обокрали церковь, при этом похитили серебряные и золотые украшения, а также деньги, которые прихожане жертвовали церкви.

Об этом сообщили в ГУ МВД Украины в АРК.

Местом проникновения послужило окно с тыльной стороны церкви. Там были обнаружены камни, с помощью которых злоумышленникам удалось достать до окна, расположенного на уровне более 2 м.

Была сорвана самодельная решетка и разбитое стекло. Злоумышленники покидали место преступления через черный выход, двери которого обнаружили открытыми служители храма.

По факту кражи открыто уголовное производство, проводятся все необходимые следственные розыскные действия, направленные на раскрытие данного преступления. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.

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