Создана комиссия по научному изучению иконы Богородицы

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в экспертную комиссию по научному изучению иконы Пресвятой Богородицы, принадлежавшей святому благоверному князю Владимиру Мономаху, вошли:

- Архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, викарий Киевской Митрополии, секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви, доктор богословских наук - председатель комиссии.

- Богуцкий Юрий, Первый заместитель Министра культуры Украины, действительный член Академии искусств Украины - заместитель председателя комиссии.

- Игуменья Серафима (Шевчик), глава Синодального отдела «Церковь и культура» - заместитель председателя комиссии.

- Бондаренко Константин, политолог, кандидат исторических наук.

- Иванкин Глеб, заместитель директора Института археологии НАН Украины. Специалист по истории и археологии Киевской Руси и позднесредневековой Украины, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

- Литвинец Юлия, главный хранитель фондов Национального художественного музея Украины, исполнительный секретарь Украинского комитета ИКОМ (Международного совета музеев).

- Протоиерей Олег Скнарь, кандидат богословских наук, преподаватель Киевской духовной академии, председатель отдела Киевской епархии «Церковь и культура», настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Киева.

- Олейник Борис, поэт, действительный член НАНУ, председатель Украинского фонда культуры, почетный академик Академии искусств Украины.

- Олейник Владимир, народный депутат Украины.

- Полюшко Григорий, главный хранитель фондов Киево-Печерского историко-культурного заповедника, начальник научно-исследовательского отдела сохранности фондов.

- Проскурня Сергей, режиссер, продюсер, и.о. художественного руководителя Черкасского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко.

- Скорик Лариса, архитектор, профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, член Гуманитарного совета при Президенте Украины.

- Смелый Валерий, историк, доктор исторических наук, академик Национальной академии наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины.

- Толочко Алексей, историк-медиевист, доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины.

- Толочко Петр, историк, профессор, академик, директор Института археологии Национальной академии наук Украины.

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По данным экспертов, икона изготовлена византийскими мастерами не позднее XIII века. Подделать ее в современных условиях невозможно. Ученые называют находку уникальной, ведь икон того времени на камне нет вообще. Материал, из которого изготовлено образ, природный гипс.

Кроме того, ученые предполагают, что Владимир Мономах получил ее именно от своей матери - византийской принцессы. Это подтверждают надписи на греческом языке.

В этом году будет отмечаться 1025-летие Крещения Киевской Руси, 900-летие вступления на престол князя Владимира Мономаха, а также - 900-летие «Повести временных лет».

«Православіє в Україні»