В Днепропетровске горел молитвенный дом

Вчера, 19 апреля, в 12:30 в службу спасения 101 г. Днепропетровск поступило сообщение о пожаре в молитвенном доме «Храм Святого Апостола Евангелиста Иоанна Богослова» на ул. Нарвская Ленинского района.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по прибытию на место происшествия было установлено, что горит крыша и пристройка молитвенного дома, в котором проводились ремонтно-строительные работы.

В 14 часов пожар был ликвидирован.

Огнем повреждена крыша, деревянные перекрытия здания на площади ориентировочно 100 кв м.

Причины пожара устанавливают сотрудники Ленинского РО УМВД в области.

