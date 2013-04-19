В Тернополе начался фестиваль духовной песни

В Тернополе сегодня начался III открытый международный межконфессиональный фестиваль-конкурс духовной песни "Я там, где есть благословение».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, участие в фестивале принимают исполнители духовной песни из всех городов Украины, а также из Болгарии, Грузии, Молдовы, Польши, Румынии, Чехии, Замбии, Нигерии и Конго.

Во время торжественного открытия фестиваля его участников благословили священнослужители традиционных христианских церквей Тернопольщины и зарубежья.

«Конкурс по оригинальности и сложности является единственным в Украине. Наш фестиваль можно расценивать как небольшой подвиг в популяризации хорового творчества и духовной песни. Мы не случайно проводим фестиваль в разгар Великого поста, это еще одна возможность для жителей города духовно очиститься и лучше подготовиться к Пасхе»,- отметил начальник городского управления культуры Александр Смык.

По его данным, мастерство исполнителей оценят специалисты консерваторий Львова, Киева, а также училища им. Глиера.

Конкурсная программа фестиваля будет проходить в течение 19-20 апреля в Украинском доме «Победа» и храме Матери Божьей Неустанной Помощи.

21 апреля в ДК «Березиль» состоится гала-концерт и награждение лучших исполнителей.

В прошлом году участие в фестивале приняли более 1 тыс. человек из-за рубежа и всех регионов Украины.