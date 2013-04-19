В олимпиаде по основам православия приняли участие 260 тыс школьников

Более четверти миллиона (260 тысяч) школьников из почти 80 регионов РФ приняли участие в творческих конкурсах V Общероссийской олимпиады по основам православной культуры (ОПК), что является рекордным показателем для подобных мероприятий, сообщили в четверг РИА Новости в оргкомитете конкурса.

Торжественное закрытие школьной олимпиады, ежегодно организуемой Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, прошло в храме Христа Спасителя. Пятая Олимпиада по ОПК проводилась на протяжении 2012-2013 учебного года на школьном, муниципальном и региональном уровнях. Церемонию награждения победителей возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"За время существования олимпиады пройден огромный путь, который привел к тому, что количество ее участников и людей, вовлеченных во всю эту программу, возросло до 250 с лишним тысяч человек. Это означает, что эти 250 тысяч, конечно, пока еще капля в море, но это уже та капля, которую видно. Это та капля, которая притягивает к себе внимание людей", — сказал патриарх.

По его словам, знакомство с основами православной культуры, заложившей "основу духовного и национального бытия нашего народа, имеет очень большое значение для каждого, кто прикасается к этой культуре". "На основе прочного фундамента христианских ценностей сформировалась, конечно, не только культура, но формируется и духовный, нравственный облик человека", — добавил патриарх.

Главным победителем олимпиады стал учащийся гимназии имени преподобного Сергия Радонежского (город Ростов, Ярославская область) Глеб Пахачев. Победителем суперфинала среди 10-х классов и младше стал ученик воскресной школы храма святого Николая в Пыжах (Москва) Иван Николаев, победителем суперфинала среди 11 классов — ученик средней школы №2 (Базарный Карабулак Саратовской области) Александр Карпов.

По итогам тестовых заданий и творческих проектов победители определились также в номинациях "За лучшее эссе", "Лучший знаток православной культуры-2013", "Лучший исследователь православной культуры" и "За лучшую проектную работу".