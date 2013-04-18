Фрескам Александро-Невского собора в Софии угрожает полное уничтожение

Фрески Патриаршего собора Св. Александра Невского в Софии оказались под угрозой полного уничтожения, сообщает "Двери на Православието".

Об этом заявил профессор и реставратор из Академии художеств Болгарии Здравко Каменаров.

Часть фресок уже оказались на стадии полного уничтожения, и реставраторы уверены, что этот процесс будет продолжаться и далее, если срочно не будут приняты меры.

Одной из причин относительно быстрого разрушения фресок является технология, которая применялась при их создании. Художники добавляли в краску уксус, который негативно дейстует на известковый слой и приводит к его отделению от самой стены.

Так же одной из причин разрушения фресок стала капающая в двух местах из-под купола собора вода, особенно в зимний период, когда тает снег.

За свою почти 100-летнюю историю Патриарший собор Св. Александра Невского был отремонтирован только дважды. За последние десять лет заново были позолочены купола, но работы по восстановлению фресок так и не проводились.

pravoslavie.by