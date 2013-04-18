В Киеве состоится второй «Фестиваль писанок»
2 мая - 5 июня
2 мая в столичном сквере перед Национальным академическим драматическим театром имени Ивана Франко начнется второй «Фестиваль писанок».
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По словам организаторов проекта, в этом году событие будет иметь всеукраинский масштаб. В Киев передадут писанки из разных областей Украины. Ожидается также, что на фестивале будут установлены новые рекорды Украины, в частности, планируется в экспозиции сквера использовать 100 тысяч писанок, создать венок длиной 30 м, декорированный цветами и писанками.
Кроме того, участники фестиваля смогут представить свои работы в нескольких конкурсах, а именно: «Народная писанка», «Писанка от мэра», «Пасхальный кулич» и т. д. Победители конкурса получат денежные награды. Общий призовой фонд составляет 50 тыс. грн.
Продлится мероприятие до 5 июня 2013 года.