В Киеве состоится второй «Фестиваль писанок»

2 мая в столичном сквере перед Национальным академическим драматическим театром имени Ивана Франко начнется второй «Фестиваль писанок».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам организаторов проекта, в этом году событие будет иметь всеукраинский масштаб. В Киев передадут писанки из разных областей Украины. Ожидается также, что на фестивале будут установлены новые рекорды Украины, в частности, планируется в экспозиции сквера использовать 100 тысяч писанок, создать венок длиной 30 м, декорированный цветами и писанками.

Кроме того, участники фестиваля смогут представить свои работы в нескольких конкурсах, а именно: «Народная писанка», «Писанка от мэра», «Пасхальный кулич» и т. д. Победители конкурса получат денежные награды. Общий призовой фонд составляет 50 тыс. грн.

Продлится мероприятие до 5 июня 2013 года.

