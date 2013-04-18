Христианство доминирует на территории Украины - 94% среди всех общин

Распределение религиозных организаций по вероисповедными направлениям свидетельствует о превосходящей численности в Украине представителей христианских деноминаций.

Такие данные приведены в Информационном отчете Министерства культуры Украины «О состоянии и тенденциях развития религиозной ситуации и государственно-конфессиональных отношений в Украине», сообщает Институт религиозной свободы.

Православные, протестантские и католические религиозные организации составляют около 94% религиозной сети государства.



Исследование свидетельствует, что рост количества церковно-религиозных институций за последние 4 года приобрел устойчивый характер, находится в пределах до 2% и демонстрирует тенденцию к уменьшению.

Так, в 2012 году сеть религиозных организаций по сравнению с предыдущим годом выросла на 1,4%. Тогда как в 2011 году этот показатель составлял 1,8%, в 2010 – 1,9%, в 2009 – 2%, в 2008 – 1,8%.



По конфессиональному признаку распределение религиозных организаций свидетельствует о доминировании в Украине православия, в состав которого на начало 2013 года входит 19107 религиозных организаций, против 17071 в 2009 году. Как и четыре года назад, количество православных общин составляет 51,6% от общего количества религиозных организаций страны.

Протестантизм в Украине на начало 2013 года насчитывает 10613 религиозных организаций, что составляет 28,7% от всей религиозной сети государства. На начало 2009 года количество религиозных организаций протестантских церквей составляла 9595 единиц или 27,8%. Следовательно, за последние 4 года прослеживается тенденция к увеличению удельного веса протестантов в общегосударственной составляющей (прирост на 1%).

Представители католического вероисповедания Украины объединяются в двух юрисдикциях – Украинская греко-католическая церковь и Римско-католическая церковь в Украине. Их институциональная сеть на 1 января 2013 года представлена 5029 общинами, составляет 13,6% от общего количества религиозных организаций государства, против 4477 единиц или 13,0 % на начало 2009 года. За последние 4 года наблюдается тенденция к незначительному увеличению удельного веса католиков в общегосударственной составляющей (с 13,0 до 13,6 %).

Институциональная сеть религиозных организаций, созданная в последние годы, сохраняет на территории Украины постоянную конфигурацию, соответствующую религиозным потребностям верующих. При этом наблюдается стабильный прирост религиозных организаций.



Результаты мониторинга, приведенные в Информационном отчете Минкультуры, позволяют утверждать, что на сегодня в Украине создана достаточная для удовлетворения религиозных потребностей верующих сеть религиозных организаций. Динамика её роста свидетельствует об исчерпаемости экстенсивного развития религиозной среды.

Опережающими темпами, по сравнению с традиционными церквями, растет количество протестантских и неорелигиозных организаций. В то же время сохраняется исторически присущее доминирование в Украине православия.

Информационный отчет отдельно характеризует состояние соблюдения законодательства Украины о религии и церкви.



В течение 2012 года было зафиксировано 25 случаев нарушения законодательства в области свободы совести и деятельности религиозных организаций. Для сравнения, в 2011 году таких случаев было зафиксировано 2, в 2010 году – 14, в 2009 году – 19.

Из указанных случаев 4 были зафиксированы как нарушение статьи 21 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и касались проведения публичных богослужений без официального разрешения местных органов власти. Как сообщал ИРС, указанные положения Закона противоречат статье 39 Конституции Украины, но часто неправомерно применяются органами местного самоуправления для ограничения права верующих на публичные мирные собрания.

По данным Минкультуры, состояние соблюдения законодательства о свободе совести и религиозных организациях характеризует и такой фактор как наличие конфликтов («горячих точек»). Причиной для их возникновения, а часто и затяжного противостояния, становится нерешенность ряда проблем. Актуальными среди них является противостояние на почве имущественных и земельных вопросов, а также конфликтные ситуации, связанные с регистрацией органами государственной власти уставов (положений) религиозных организаций.



Часто возникают проблемы в отношениях между религиозными общинами и органами исполнительной власти и местного самоуправления, связанные с предоставлением в собственность или пользование религиозным общинам культовых зданий и земли из коммунальной или государственной собственности.

Также достаточно острыми становятся проблемы, связанные с последствиями изменения конфессиональной принадлежности (юридического подчинения) религиозными общинами. В частности, вопросы дальнейшего владения (пользования) частями разделенных общин когда-то общих культовых сооружений и другого имущества.



В течение 2012 года в судебном порядке рассматривалось 6 гражданских дел по жалобам религиозных организаций по имущественным вопросам.



В Европейском Суде по правам человека продолжается рассмотрение дела о возврате в собственность религиозной общине УГКЦ храма в с. Коршев Коломыйского района Ивано-Франковской области.



Напомним, что за прошлый год количество религиозных организаций увеличилось во всех областях Украины и достигло 37 тысяч. Уровень обеспеченности религиозных организаций помещениями для богослужений составляет 64,3%.



Институт религиозной свободы