58 тыс. писанок выставят в сквере имени Ивана Франко в Киеве

58000 писанок выставят в сквере имени Ивана Франко в Киеве. Всеукраинский фестиваль писанки начнется здесь 2 мая и продлится до 2 июня, сообщает Радио Свобода.

Сейчас в сквере работают мастера, которые обустраивают выставочные места для городов-участников - в этом году их 40. Как рассказал председатель оргкомитета Игорь Добруцкий, до 30 апреля здесь будут проходить мастер-классы по росписи писанок и флористике.

«27 апреля в 12:00 состоится конкурс среди мэров городов «Писанка от мэра». Победителю предусмотрен подарок - 5000 кустов роз. Мы стремимся к тому, чтобы украинские города становились цветущими. Каждый город представит на конкурс работы, а жюри, в состав которого входят украинские мастера, художники и певцы, выберет город-победитель, который получит приз - 50 тысяч гривен», - сказал Игорь Добруцкий.

В прошлом году выставка «Писанковый рай» проходила впервые, а победителем среди городов стал Киев. Тогда организаторов фестиваля торжественно наградили представители Книги рекордов Украины за наибольшее количество писанок (почти 28 тысяч) и самую большую писанку в истории Украины высотой в 4 метра.