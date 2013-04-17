В Ивано-Франковске открылась выставка плащаниц ХІХ–ХХ веков

В Ивано-Франковском областном краеведческом музее вчера, 16 апреля, открылась выставка плащаниц из коллекции Архикафедрального собора Святого Воскресения УГКЦ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе архиепархии, Митрополит Ивано-Франковский Владимир Вийтышин в присутствии Епископа Коломыйско-Черновицкого УГКЦ Николая Симкайло благословил открытие выставки старинных плащаниц.

”Это духовное искусство отображает веру наших родителей, которую мы сохранили и преумножаем и передаем следующим поколениям.”, - отметил Митрополит.

Коллекция плащаниц Архикафедрального Собора Святого Воскресения насчитывает около сотни экспонатов XIX-XX вв., но из-за небольшого помещения для показа в Краеведческом музее выставлено 42 экспоната, которые демонстрируют зрителю всю самобытность и духовную культуру нашего народа.

Епископ УГКЦ поблагодарил за доброе дело (выставку), которая достойно продолжает сохранять исторические церковные памятники, как отражение молитвенной истории наших дедов и прадедов.

Выставками продлится до 8 мая.

Справка УНИАН. В этом году православные и греко-католики празднуют Пасху 5 мая.