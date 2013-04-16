Телеканал КРТ начал трансляцию фильмов кинофестиваля «Покров»
02:09, 16 апреля 2013Общество
27
Каждые выходные в 12.40
Телеканал КРТ совместно с Международным фестивалем православного кино «Покров» начал трансляцию лучших фильмов за 10 лет истории существования фестиваля - «Киноклуб «Покров».
Фильмы для телепоказа предоставляются директором фестиваля – протоиереем Александром Акуловым.
Данный телевизионный проект рассчитан на широкую зрительскую аудиторию и ставит своей целью популяризацию духовных ценностей и православных традиций.
Мы надеемся, что благодаря возможностям телевидения, с фильмами духовного общечеловеческого содержания может познакомиться максимальное число зрителей.
Посмотреть «Киноклуб «Покров» можно на телеканале КРТ каждые выходные в 12.40.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter