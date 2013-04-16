За нападение исламистов на собор св. Марка в Каире арестованы… копты

Четверо коптов, которые находились в соборе св. Марка во время нападения на него исламистов 7 апреля, арестованы египетскими властями, сообщает агентство AINA.

Арестованные присутствовали в соборе среди сотен людей пришедших на погребение четырех убитых коптов, которые погибли в результате насильственных действий в пригороде Каира Хососе.

Как только собравшиеся на погребение начали расходиться, их начали забрасывать камнями, бутылками с зажигательной смесью, заставляя, тем самым, укрыться на территории собора. В результате два копта были убиты и 84 ранены.

Поскольку с крыш близлежащих домов и соборной ограды нападающие продолжали бросать камни и зажигательные средства, несколько молодых коптов, вооружившись палками и камнями, решили их отогнать.

Когда, наконец, прибыли полицейские, все что они сделали – это распылили слезоточивый газ под основание собора и больше ничего не предпринимали, хотя нападение длилось, как минимум 5 часов.

Седмица.Ru