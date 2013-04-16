В Музее истории Киева откроется фотовыставка «Наш Афон»

18 апреля в Музее истории Киева на ул. Богдана Хмельницкого, 7, откроется выставка работ греческого мастера фотографии Костаса Асимиса «Наш Афон».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, выставка будет проходить под патронатом главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова и продлится до 18 мая 2013 года.

Как сообщили организаторы выставки, работы известного греческого фотографа К.Асимиса посвящены истории становления и развития жизни монахов на Святой Горе Афон, афонским храмам, построенным в стиле византийской архитектуры, сценам из жизни жителей Святой Горы.

На выставке также будут представлены архивные черно-белые фотографии середины XIX - начала XX века из фондов Русского на Афоне Свято-Пантелеймоновского монастыря.

В экспозиции представлены и редкие фото времен Первой мировой войны, сделанные тогдашним представителем Русского на Афоне Свято-Пантелеймоновского монастыря в Киноте иеромонахом Василием (Кривошеиным) – будущим архиепископом Брюссельским, известным православным богословом.

Открытие выставки состоится 18 апреля 2013 года в 15:00.