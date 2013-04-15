Цыгане перевозили героин в пасхальных принадлежностях
20:36, 15 апреля 2013Общество
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Задержаны в Воронежской области
Крупная партия героина изъята у двух цыган на трассе М4 "Дон" в Воронежской области, сообщает региональное управление ФСКН в пятницу.
Наркополицейские установили, что 41-летняя жительница Воронежа цыганской национальности под прикрытием торговли мелким бытовым товаром занималась сбытом наркотиков.
Женщина вместе с сообщником покупала героин в Москве. Когда они возвращались в Воронеж, их автомобиль был остановлен на посту ДПС. При досмотре автомобиля среди различных пасхальных принадлежностей было обнаружено более 1 кг героина.
Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере".
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