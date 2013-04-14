Сегодня, 14 апреля, Митрополит Рязанский и Михайловский Павел наградил полицейских, раскрывших убийство продавщицы церковной лавки в храме города Ряжска. Награждение прошло в Христорождественском кафедральном соборе Рязани, сообщает РИА Новости.

Митрополит вручил архиерейскую грамоту оперуполномоченному управления уголовного розыска регионального УМВД старшему лейтенанту полиции Даниилу Хорошавину и оперуполномоченному уголовного розыска МО МВД России «Ряжский» капитану полиции Дмитрию Потапову. Он также поблагодарил полицейских из соседней Тамбовской области, которые помогли рязанским коллегам найти и задержать подозреваемого.

Тело 66-летней пенсионерки обнаружили в Никольском храме Ряжска утром 2 апреля. Кроме того, были похищены золотые украшения и кружка с пожертвованиями.

Полицейские за несколько часов опросили сотни горожан, в том числе двух водителей с видеорегистраторами. При просмотре записей оперативники обратили внимание на мужчину, стоявшего на обочине дороги недалеко от места преступления. Он уехал в Тамбовскую область. Полицейские поехали за ним и 7 апреля задержали его. Мужчина сознался в преступлении.