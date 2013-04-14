В "Ленкоме" премьера спектакля Марка Захарова "Небесные странники"

В афише Московского театра "Ленком" появилось новое название – "Небесные странники". Так называется спектакль, который Марк Захаров создал по произведениям "отца древнегреческой комедии" Аристофана и русского классика Антона Павловича Чехова и сам же поставил. И хотя сценическая жизнь спектакля официально стартует только сегодня вечером, с ним уже сумели познакомиться некоторые зрители, побывавшие на предпремьерных показах, которые, судя по реакции публики, имели несомненный успех, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Небесные странники", рожденные талантом признанного мастера, заслуживают безусловного внимания. Начинаются они с появления "птиц" из одноименной комедии Аристофана во главе со своим повелителем - царем Удодом. А вслед за ними буквально "выпархивает" на подмостки Александра Захарова, представшая уже в образе Ольги Ивановны из чеховского рассказа "Попрыгунья". Примечательно, что в роли ее мужа - доктора Дымова - выступает популярный киноактер Александр Балуев. В других ролях заняты такие известные "ленкомовцы", как Виктор Раков, Иван Агапов, Анна Якунина, Сергей Степанченко, Дмитрий Гизбрехт. В постановке участвует живой музыкальный ансамбль, партитуру для которого написал композитор Сергей Рудницкий. Декорации выполнил Алексей Кондратьев, ученик незабвенного главного художника "Ленкома" Олега Шейнциса.

И все это удивительным образом работает на воплощение замысла Марка Захарова, монолог которого цитируется в театральной программке.

"Я начинал работу с перевода на сценический язык нескольких трагикомических рассказов Чехова - "Попрыгунья", "Хористка", "Черный монах", - посвящает мастер в свою творческую "кухню". Мне птицы казались не только прекрасными созданиями - в нашу чеховскую фантазию влетело скопище человеческих слабостей, притягательных страхов и даже галлюционарных объектов. Навязчивые идеи рефлексирующих героев побудили нас пристально вглядеться в божественные выси, познать радость вселенского бытия и позавидовать тем, кто вправе называться небесными странниками".