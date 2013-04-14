В Одессе состоится международный фестиваль органной музыки

В Одессе состоится первый Одесский открытый международный фестиваль органной музыки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент фестиваля Деонис Дудкин.

Фестиваль пройдет с 24 по 28 апреля в старинной Реформаторской церкви, расположенной в центре города по ул. Пастера.

«Будет пять незабываемых вечеров, каждый из которых просто необходимо посетить», - сказал Д.Дудкин.

Как отметила заместитель начальника Управления культуры и туризма Одесского горсовета Людмила Крыжалко, в Реформатской церкви после масштабной реконструкции, проведенной в 2002 году на средства меценатов, установлен лучший в Одессе орган и положено начало традиции ежегодного проведения бесплатных концертов органной музыки для одесситов.

«Теперь публика с нетерпением ждет дебюта - фестиваля органной музыки», - сказала Л.Крыжалко.

В фестивале примут участие россиянин Рубин Абдулин (классический орган), Бернар Струбер из Франции (новое звучание органа), Мария Терлецка из Польши (духовная музыка), англичанин Алан Саттон проведет пасхальный вечер, Елена Удрас из Украины - концерт «Черное и белое».

Одной из особенностей фестиваля станет благотворительная акция – сбор средств на лечение тяжело больного ребенка.