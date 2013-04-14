В мае начнутся съемки цикла программ «7 исторических чудес Украины»

В начале мая начнутся съемки цикла программ «7 исторических чудес Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инициатора и председателя оргкомитета акции «7 чудес Украины» Николая Томенко.

«В первых числах мая начнется запись программ о Киево-Печерской лавре и Софии Киевской. Всего в объективы камер попадут 10 самых выдающихся объектов, которые тесно связаны с историческим прошлым Украины», - говорится в сообщении.

Цикл телепередач будет отснят по результатам I этапа всеукраинской акции «7 чудес Украины», который состоялся в 2007 году, добавили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе напомнили, что эта акция была признана Национальной туристической организацией и Ассоциацией журналистов «Туристический пресс-клуб Украины» событием 2007 года в туристической сфере Украины, отмечена «Советом по вопросам туризма и курортов», а также признана политическими обозревателями и журналистами ведущих СМИ лучшей просветительской акцией года.

В телепроекте «7 исторических чудес Украины» будут представлены как победители, так и финалисты акции.

В перечень объектов (по хронологии исторических событий, с которыми связаны эти объекты) вошли:

1. Каменная могила (г. Мелитополь, Запорожская обл.)

2. Херсонес Таврический (Крым)

3. Чернигов древний (Антониевы пещеры, г. Чернигов)

4. София Киевская (Киев)

5. Киево-Печерская лавра (Киев)

6. Заповедник «Хортица» (о. Хортица, Запорожская обл.)

7. Дендропарк «Софиевка» (г. Умань, Черкасская обл.)

8. Замковый комплекс князей Острожских (г. Острог, г. Староконстантинов Ривненская обл.)

9. Заповедник «Переяслав» (г. Переяслав-Хмельницкий, Киевская обл.)

10. Старый город. Исторический центр Львова (г. Львов)