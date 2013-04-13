В Харькове почтили память жертв Катынской трагедии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, памятные мероприятия состоялись 12 апреля на Мемориале жертвам тоталитаризма в районе Пятихаток.

В мероприятии приняли участие Генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян Гранат, представители городской и областной властей.

«Апрель во многих странах является месяцем памяти жертв войны и тоталитаризма. Мы с вами сейчас находимся на месте, где почивают тысячи не только поляков, но и украинцев, россиян, евреев, а также представителей других национальностей. Сегодня мы склоняемся перед их могилами, чтим их память и утверждаем наш протест против каких-либо проявлений нетолерантности, шовинизма и ксенофобии», - сказал Я.Гранат.

Католические и православные священники провели богослужение и молебен по погибшим. Память похороненных на Мемориале почтили минутой молчания, к памятнику жертв тоталитаризма возложили цветы.

Справка УНИАН. Мемориал жертв тоталитаризма в Харькове был открыт 17 июня 2000 года по инициативе президентов Украины и Польши в харьковском Лесопарке в районе Пятихаток.

Монумент представляет собой Крест, возле которого установлены стеллы с именами украинцев и польских военных, расстрелянных НКВД и похороненных в братских могилах на территории Лесопарка в 1938-1940 годах. В 1940 здесь были расстреляны 3809 польских офицеров и 500 мирных польских граждан. В Лесопарке перед Великой Отечественной войной также были расстреляны и похоронены несколько тысяч репрессированных украинцев.

