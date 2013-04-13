Католический священник совмещает служение с работой в Голливуде

Эрик Эндрюс – католический священник и голливудский продюсер в одном лице, что и сделало его редким явлением, как в религиозных кругах, так и в шоу-бизнесе, сообщает RNS.

48-летний священник говорит о себе как о самом либеральном из священников и самом консервативном из продюсеров. Он участвовал в съемках фильма «Потерянный Валентин», кинокартине 2011 г. с участием Дженнифер Лав Хьюит и Бетти Уайт и даже сыграл в сцене бракосочетания как актер.

Возглавив три года назад кинокомпанию Paulist Productions, Эндрюс планирует купить права на автобиографическое повествование «Татуировка на сердце», рассказывающее о Греге Бойле, священнике-иезуите, известном своей работой с членами банды в Восточном Лос-Анджелесе.

Эндрюс и ветеран семейного телевидения Мэрибет Спраус продюсируют фильм по книге «Рождество за доллар».

Уроженец Нью-Йорка, он окончил Нью-Йоркский университет кинематографии в 1987 г. Работал в компании Джима Хенсона на различных шоу, прежде чем вступил в орден паулинов. После рукоположения в 1995 г. он служил на приходах в Нью-Йорке и в Ноксвилл, штат Теннеси.

«У меня всегда были два жизненных интереса, - говорит священник, - шоу бизнес и служение Богу».

Седмица.Ru